Belçim Bilgin'den yıllar sonra gelen Yılmaz Erdoğan itirafı!
Geçtiğimiz yıl 12 yıllık eşinden boşanan Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ile ilk buluşmasını anlatırken heyecandan nasıl terlediğini anlattı.
2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti, belki de magazin dünyasından uzak olan ve en çok yakıştırılan çiftlerden biriydi. 2018 yılında sevenlerini üzerek yollarını ayırma kararı alan çift, dostluklarını sürdürmesiyle biliniyor. Son olarak bir programa konuk olan Bilgin, yıllar sonra Erdoğan ile olan ilk buluşmasını anlattı.
YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olan oyuncu, eski eşiyle 2004'teki ilk buluşmasını şu şekilde anlattı. "Paris'teydik. Çok heyecanlıydım. Gören olur mu diye endişeliydik.
Ter dolu bir buluşma oldu: "Ailem bile bilmiyordu. El ele tutuştuk. Benim elim ne kadar terlediyse artık, yüzümden bile terler aktı. Ter dolu bir buluşma oldu."
Öte yandan Rodin Nazım adında bir çocukları bulunan Bilgin ve Erdoğan çifti, dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Hatta 51 yaşındaki Erdoğan, adliye çıkışı "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" sözleriyle boşandığı eşiyle hala dost oldukları sinyalini vermişti.