Belçim Bilgin'den yıllar sonra gelen Yılmaz Erdoğan itirafı!

2006 yılında nikah masasına oturan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti, belki de magazin dünyasından uzak olan ve en çok yakıştırılan çiftlerden biriydi. 2018 yılında sevenlerini üzerek yollarını ayırma kararı alan çift, dostluklarını sürdürmesiyle biliniyor. Son olarak bir programa konuk olan Bilgin, yıllar sonra Erdoğan ile olan ilk buluşmasını anlattı.