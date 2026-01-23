Belçim Bilgin YPG'li için saç ördü! Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Şeyh Sait'in torunu...
SURİYE'de terör örgütü YPG üyesi bir Kürt kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla ''saç örme'' akımı başlatan DEM Partililere ünlü oyuncu Belçim Bilgin de katıldı. Kürt kökenli olan Belçin Bilgin, Instagram hesabından 'yorumsuz' olarak saç örme videosunu paylaştı. Belçim Bilgin şöhreti Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilik sayesinde tanıdı...
Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle şöhret olan Belçim Bilgin, medyanın gündemine saç örme videosu ile düştü. YPG'li Kürt kızına destek için saç ören Belçim Bilgin, söz konusu videoyu yorum yapmadan paylaştı. DEM'lilerin başlattığı 'saç örme' kampanyasına Pervin Buldan da katılmıştı. İşte Belçim Bilgin'in saç örme eylemi ve eski eşiyle olan evliliği...
YPG'Lİ KÜRT KIZI İÇİN SAÇ ÖRDÜ
DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM'in kadın vekillerinin saç örme akımına oyunculuk yapan Belçim Bilgin de dahil oldu. Belçim Bilgin de saçları ördüğü videoyu Instagram hesabından paylaşarak akıma destek verdi.
BELÇİM BİLGİN KİMDİR ASLEN NERELİ?
Belçim Bilgin 31 Ocak 1983 yılında Ankara'da doğdu. Kürt asıllı olan Belçim Bilgin, isyanı ile bilinen Şeyh Said'in torunudur. Kendi ifadesine göre ise Şeyh Said, babasının dedesinin büyük ağabeyidir. Belçim adı “çimen yaprağı” anlamına gelmektedir.
YILMAZ ERDOĞAN İLE EVLENDİ ÜNLÜ OLDU
Belçim Bilgin şöhreti eski eşi Yılmaz Erdoğan ile buldu. 2002 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü'nde okurken arkadaşı sayesinde Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Yılmaz Erdoğan’ın ders verdiği Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Workshop’lara katılan Belçim Bilgin, 2006 yılında ünlü oyuncu ile evlendi.