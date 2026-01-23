Belçim Bilgin YPG'li için saç ördü! Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Şeyh Sait'in torunu...

Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evlilikle şöhret olan Belçim Bilgin, medyanın gündemine saç örme videosu ile düştü. YPG'li Kürt kızına destek için saç ören Belçim Bilgin, söz konusu videoyu yorum yapmadan paylaştı. DEM'lilerin başlattığı 'saç örme' kampanyasına Pervin Buldan da katılmıştı. İşte Belçim Bilgin'in saç örme eylemi ve eski eşiyle olan evliliği...