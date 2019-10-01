Belçim Bilgin uyanır uyanmaz geceliğiyle poz verdi geçmiş olsun mesajları yağdı
Behzat Ç. dizisinde rol alarak hayran kitlesini genişleten oyuncu Belçim Bilgin, sosyal medya hesabından paylaştığı gecelikli fotoğrafıyla hem beğeni yağmuruna tutuldu hem de geçmiş olsun mesajları aldı.
Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi olarak adını duyuran, ardından çeşitli oyunculuk deneyimleriyle geniş takipçi sayısına ulaşan Belçim Bilgin, son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sabah saatlerinde koltuğunun tepesinde geceliğiyle oturarak poz veren Belçim Bilgin, boyunun tutulduğunu şu sözlerle aktardı: "Doğrulanmış
Neden boynu tutularak kalkar ki insan sabahın birinde"
Belçim Bilgin kimdir?
31 Ocak 1983 Ankara doğumludur. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı.
İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.