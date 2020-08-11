Belarus'ta ülkede sular durulmuyor! Yüzde 80 oy aldı ülke karıştı

Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto etmek için göstericiler yine sokaklara çıktı. Başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde dün gece izinsiz gösteriler yapan protestocular ikinci gün tekrar gösteri yapmaya başladı. Polis şehrin meydanlarında ve ana caddelerinde toplanmaya çalışan göstericileri dağıtırken, bazı bölgelerde Belarus İçişleri Bakanlığına bağlı terörle mücadelede görev yapan özel kuvvetlerin protestoculara müdahale ettiği görüldü.