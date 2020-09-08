Belarus’ta Lukashenko’ya karşı duran üç kadın lider ortadan kayboldu! Öldürüldüler mi?

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasından bu yana beş hafta geçti ve ülkenin Merkez Seçim Komisyonu, Başkan Alexander Lukashenko'nun oyların yüzde 80,23'ünü kazandığını açıkladı. Takip eden haftalarda ülke, oylamada hile yapıldığına inanan vatandaşların kitlesel protestolarına, polis şiddetine ve hepsi kadın olan üç yüksek profilli muhalefet figürüne, Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkalo ve Maria Kolesnikova, tanık oldu. Ancak bu kadınlar gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra tutuklandı ya da sürgüne gönderildi.