Belarus’ta Lukashenko’ya karşı duran üç kadın lider ortadan kayboldu! Öldürüldüler mi?
BELARUS'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan gösterilerde muhalefetin başını çeken 3 kadın lider ortadan yok oldu. Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkalo ve Maria Kolesnikova gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra tutuklandı ya da sürgüne gönderildi.
Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasından bu yana beş hafta geçti ve ülkenin Merkez Seçim Komisyonu, Başkan Alexander Lukashenko'nun oyların yüzde 80,23'ünü kazandığını açıkladı. Takip eden haftalarda ülke, oylamada hile yapıldığına inanan vatandaşların kitlesel protestolarına, polis şiddetine ve hepsi kadın olan üç yüksek profilli muhalefet figürüne, Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkalo ve Maria Kolesnikova, tanık oldu. Ancak bu kadınlar gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra tutuklandı ya da sürgüne gönderildi.
Belarus devlet televizyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkenin önemli bir muhalefet figürlerinden Maria Kolesnikova'nın Ukrayna ile Belarus arasındaki sınırında gözaltına alındığı duyuruldu. (Soldan sağa: Maria Kolesnikova, Svetlana Tikhanovskaya ve Veronika Tsepkalo)
Adayların kaybolması rejimin vahşiliğinin kanıtı
CNN’e konuşan Birleşik Krallık Dış İlişkiler Seçme Komitesi başkanı Tom Tugendhat,“ Adayların ortadan kaybolması, kuşkusuz bu rejimin vahşiliğini ve uluslararası toplumun seçimden bu yana ortaya çıkan korkunç olaylara ilgisini kaybetmemesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.
Kolesnikova, muhalefet adayları Svetlana Tikhanovskaya ve Veronika Tsepkalo ile güçlerini birleştirerek, çok sayıda muhalefet adayının yarışmasının yasaklanması veya hapse atılması sonrasında Lukashenko’ya tepki göstererek halkın desteğini toplamıştı.