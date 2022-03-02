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Belarus lideri Lukaşenko Putin'in gizli işgal planını sızdırdı! İşte skandal harita ve Putin'in işgal edeceği yeni ülke

Belarus lideri Lukaşenko Putin'in gizli işgal planını sızdırdı! İşte skandal harita ve Putin'in işgal edeceği yeni ülke

RUSYA lideri Vladimir Putin'in yanında yer alan çok az sayıdaki devlet başkanından biri olan Belarus lideri Alexander Lukaşenko, dün Güvenlik Konseyi toplantısında kırdığı büyük potla Rusya'nın gizli planını deşifre etti. Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi o ülke mi?

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Rusya şimdiye kadar dış operasyonlar konusundaki gizliliğiyle tanınıyordu ancak Ukrayna savaşındaki planlarını en yakın müttefiki Belarus lideri Alexander Lukaşenko bozdu. Ekranda Rusya'nın harekat planı haritasını gösterdi. Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Odessa'dan Moldova istikametine çekilen ok işareti, Rusya'nın hedefindeki bir sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını gündeme getirdi. Batı medyası olayı 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' başlığıyla verdi.

BM Genel Kurulu'na konuşan Lukaşenko, Rusya birliklerinin hareketlerini ve saldırı hedeflerini gösteren bir harita önünde görüntülendi. Lukaşenko'nun önünde konuştuğu harita, Rusya'dan Ukrayna'ya yönelen saldırı hatlarını gösteriyordu. Bu saldırılardan bazıları (Kiev'e ve Kırım'dan Herson'a saldıran kuvvetler gibi) işgalin ilk birkaç gününde gerçekleşti.

Ukrayna'dan sonra sıradaki ülke Moldova mı?
Yanlışlıkla gösterildiği düşünülen haritada bir şey ise dikkatlerden kaçmadı. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kenti üzerinden Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Rus ayrılıkçıların yaşadığı Transdinyester bölgesine çekilen ok işareti, akıllara Rusya tarafından askeri müdahalede bulunulacak sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını getirdi.

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