Belarus lideri Lukaşenko açık açık tehdit etti! Polonya göçmenleri geçirmezse Münih'e kendimiz götürürüz
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, AB ülkelerine gidebilmek için Belarus-Polonya sınırında bekleyen göçmenleri ülkelerine geri gönderme konusunda çalışma yürüttüklerini fakat göçmenlerin geri dönmeyi istemediklerini söyledi. Lukaşenko, "Polonya geçmelerine izin vermezse göçmenleri Münih'e kendimiz götürürüz" dedi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İnsanları evlerine dönmeye ikna edebilmek için aktif biçimde çalışılıyor. Fakat kimse geri dönmek istemiyor" dedi.
'Geri dönecek bir yerleri yok'
Lukaşenko, "Sıklıkla yapıldığı gibi herkesi, onları evlerine geri götürecek uçaklara bindirmeye hazırız. Ancak söylemeliyim ki bu insanlar çok inatçı: Hiçbiri geri dönmek istemiyor. Bu anlaşılır bir şey, zira geri dönecek bir yerleri yok. Orada evleri ya da çocuklarını doyuracak bir şeyleri olmadığını biliyorlar. Dahası bazıları geri dönerlerse hayatlarının riske gireceğinden korkuyor. Anlamanızı isterim ki insanları evlerine geri dönmeye ikna etmek için aktif bir biçimde çalışılıyor. Fakat kimse geri dönmek istemiyor" diye konuştu.
'Polonya geçmelerine izin vermezse göçmenleri Münih'e kendimiz götürürüz'
Almanya'nın Münih kenti yöneticilerinin göçmenleri kabul edebileceğini duyurmasına dair Lukaşenko, "Polonyalılar insani koridor açılmasına izin vermeyip geçişi engellerlerse göçmenleri, (Belarus'un devlet havayolu şirketi) Belavia ile Münih'e götürebiliriz" ifadelerini kullandı.
Belarus'un son aylarda birkaç bin yasadışı göçmenin ülkeye girişine engel olduğunu aydeden Lukaşenko, "Almanlar ve Amerikalılar bundan emin olmak istiyorlarsa havaalanına girip her bir kişinin kaydına bakabilirler" diye konuştu.