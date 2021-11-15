Belarus lideri Lukaşenko açık açık tehdit etti! Polonya göçmenleri geçirmezse Münih'e kendimiz götürürüz

'Geri dönecek bir yerleri yok'

Lukaşenko, "Sıklıkla yapıldığı gibi herkesi, onları evlerine geri götürecek uçaklara bindirmeye hazırız. Ancak söylemeliyim ki bu insanlar çok inatçı: Hiçbiri geri dönmek istemiyor. Bu anlaşılır bir şey, zira geri dönecek bir yerleri yok. Orada evleri ya da çocuklarını doyuracak bir şeyleri olmadığını biliyorlar. Dahası bazıları geri dönerlerse hayatlarının riske gireceğinden korkuyor. Anlamanızı isterim ki insanları evlerine geri dönmeye ikna etmek için aktif bir biçimde çalışılıyor. Fakat kimse geri dönmek istemiyor" diye konuştu.