Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: İstanbul biletleri efsane

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Paralı askerler özel olarak Belarus'a gönderildi. İstanbul biletleri olduğu bir efsane" dedi.

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Belarus ile Rusya arasında gerilime neden olan Rus paralı askerleri ile Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan kritik bir açıklama geldi. Lukaşenko, "Paralı askerler özel olarak Belarus'a gönderildi. İstanbul biletleri olduğu bir efsane" dedi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e demeç veren Pletnev, "Gözaltındaki kişiler, kendileri etrafında gelişen olaylara bir anlam veremediklerini söyledi. Her birinin Rus diplomatlara Belarus'ta bulunma amaçlarının aktarma yapmak olduğunu temin ettiğini vurgulamak isterim" demişti.

Pletnev, "Ruslar, 25 Temmuz'da Minsk'ten İstanbul'a ve oradan da üçüncü ülkeye uçmaları gerekiyordu. Nihai varış noktaları bir Latin Amerika ülkesi olacaktı" diye eklemişti.

Ne olmuştu?

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, dün bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak. Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.