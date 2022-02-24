Belarus da Ukrayna karşısında Rusya'ya katılma kararı aldı!

Rus yanlısı politikalarıyla bilinen Belarus da Ukrayna karşıtı olarak Rusya'nın yanında olma kararı aldı. CNN'de Belarus askerleri Ukrayna’ya saldırmak için Rus birliklerine katıldığını duyurdu.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, ordusuna Ukrayna'yı işgal eden Liveuamap'ta Rus ordusuyla bütünleşme ve işbirliği yapma emri verdi.

Ukrayna'nın kuzey sınırında bulunan Belarus, uzun süredir Rusya ile müttefik. Askerlerinin bir kısmını Belarus'a yığan Rusya, bir süredir de Minsk yönetimiyle ortak tatbikat düzenliyordu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun NATO'nun sınırlarına gelmesinden dolayı rahatsızlığı sık sık dile getirdiği biliniyor.