Bel ağrısıyla hastaneye giden kadının hayatını kararttı! Profesör rekor tazminat ödeyecek

İzmir'de 9 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle kendisine gelen Canan Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyan Prof. Dr. Kemal Yücesoy, "Acilen ameliyat olman gerekiyor" diyerek onam almadan omurgasına 8 vida çaktı. Vidaların sinirlerine denk gelmesi nedeniyle malullük raporu verilen Yılmaz, açtığı davayı kazandı. Doktorun 4 milyon 651 bin TL ödemesine hükmedilirken ödenecek tutara da 2016 yılından bu tarihe kadar faiz işletilecek.

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İzmir'de bir profesörün sorumsuzca davranması bir hastanın yüzde 33 malul kalmasına neden oldu. 29 yaşında beli ağrıdığı için profesöre giden kadın ise hayatının şokunu yaşadı. İzmir'de yaşayan Canan Yılmaz (38), bel ağrısı şikayetiyle 2016 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy'a muayene oldu.

Sabah'ın haberine göre, Yücesoy, yapılan kontroller sonucu Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyup, iddiaya göre henüz 29 yaşındaki hastasına bir an önce ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde dışkısını bile tutamayacak duruma geleceğini söyledi. Bu durumdan korkan Yılmaz, ameliyat olmaya ikna oldu. Canan Yılmaz herhangi bir ilaç veya fizik tedavi önerilmeden bir hafta sonra özel hastanede ameliyata alındı.

Bir süre sonra ulaşamadı

Ancak, ameliyattan çıktıktan sonra ağrı problemleri daha çok arttı. Prof. Dr. Yücecoy ise ameliyattan sonra ağrıların normal olduğunu bol bol yüzmesi gerektiğini söyledi. Ağrıları giderek şiddetlenen ve bir süre sonra Yücesoy'a da ulaşamayan Yılmaz, farklı doktorlara gitmeye başladı.

"Bu yaşta vidaların ne işi var?"

Bu doktorlardan birinin, "Bu yaşta bu vidaların sende ne işi var?" demesi üzerine, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un kendisinden onam almadan omurgasına 8 vida çaktığı ve bu vidalarında sinirlere temas ettiği belirlendi.

Tedavi denemeden ameliyat yaptı

Gerçeği öğrenen Canan Yılmaz, 2019'da avukatı Duygu Delibaş aracılığıyla Kemal Yücesoy hakkında malpraktis davası açtı. Dava sürecinde alınan adli tıp raporunda, doktorun mutlak zorunlu olmayan bir ameliyat yaptığı (alternatif tedavi yöntemlerini denemeden doğrudan ameliyat yolunu seçtiği) ve hastanın omurgasına vida çakmadan önce hastadan mutlak surette onam alması gerektiği (gerekirse ameliyat sonlandırılıp hasta uyandırılarak onam alınıp 2. bir ameliyat yapılması gerektiği), bu nedenlerle doktorun özen borcuna aykırı davrandığı belirtildi.

Rekor tazminat

5 yıl süren ve 2 ay önce sonuçlanan dava sonucunda İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.

Yüzde 33 oranda malullük verildi

Avukat Duygu Delibaş, "Dönemin kuruyla 5 bin dolar kazanmak uğruna, zorunlu olmamasına rağmen ameliyat yolunu seçen ve hastasının %33 malul kalmasına sebep olan doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştık. 5 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda doktorun maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi" dedi.