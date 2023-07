Bekleyen iki güzel; "ya zafer ya şehadet!" Free Ahmed Manasra

Yıl:2002

Yer: Filistin

Dünyaya gözlerini umutla açmış bir bebek, bir melekti Ahmed. Müslüman ailesinin bir ferdiydi artık. Ama daha bilmediği belki de hiç bilmek istemeyeceği o kadar çok acı ve zorluk vardı ki! Mesela; bazı toprakların üzerinde Müslümanca yaşamanın büyük bedelleri olduğunu bilmiyordu. Ama çevresindeki Müslümanlar gibi bu gerçeği çok acı tecrübelerle o da öğrenecekti ve türlü dehşetlere yakinen tanıklık edecekti.

Acıya alışabilecekti belki ama işgale asla alışamayacaktı! Hiçbir şey normal seyrinde ilerlemeyecekti! Bir bebeği tatlı uykusundan annesi bile uyandırmaya kıyamazken; o bebek, uykusundan bomba sesleriyle sıçrayarak uyanacaktı. Babasının elinden tutup salına salına, hoş sohbetler ederek dolaşamayacaktı Filistin sokaklarında. En güvenli yer olan Camilerin bile korku ve baskın mekanlarına dönüştüğünü görecek ve kahrolacaktı. Sadece hayallerini gerçekleştirebilmek adına yürüdüğü okul yollarının köşe başlarında; ellerinde silahlı işgalcilerle mücadele etmek zorunda kalacaktı. Bakkaldaki ekmeği alabilmek; okuldaki ilmi öğrenebilmek, bir yudum su içebilmek için boyundan büyük zorbalıklara maruz bırakılacaktı. Daha küçücük kalbiyle Annesinin gözyaşlarına; Babasının çaresizliğine anlamlar yükleyecekti. Böylece çocukken büyümenin olgunluğuna erişecekti. Yolunda gitmeyen sözde düzeni yoluna sokmaya gayret edecek, aslının ve varlığının değerini daha yaşayamadan öğrenecekti! Öyle ki, hayatı yaşayamayacak; bir nevi hayatta kalma mücadelesi verecekti.

Peki Ahmet hak etmiş miydi bunca acıyı? Ne yapmış olabilirdi? Bu kin nedendi?

Filistin halkından pek çoğu, uyudukları sırada evlerinin bombalanması sonucu öldürüldüler.

Hava saldırılarına veya tank mermilerine hedef oldukları sırada, evlerinde günlük aktivitelerle meşgul iken; bahçelerinde otururken, çatıda çamaşır asarken öldürüldüler.

Füzeler veya tank mermileri ile vuruldukları zaman çocuklar ya ders çalışıyor yahut odalarında, mahallelerinde oyun oynuyorlardı. Ahmet’ te o masum çocuklardan biriydi.

13 yaşındaki Ahmet Manasra ve kuzeni 15 yaşındaki Hasan Manasra 2015'te Doğu Kudüs'ün Beyt Hanına Mahallesi'ndeki Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde masum bir bulunuşun bedelini çok ağır ödeyen iki çocuk... "Bıçaklı saldırıda bulundukları" suçlamasının ardından Ahmet’ in kuzeni Hasan Manasra olay yerinde İsrail polisi tarafından vurularak hayatını kaybetti. İşgalcilerin ve yerleşimcilerin araba ile çarparak yaraladığı Ahmed ise; yine işgalci İsrailli askerlerin küfürleri eşliğinde yerde kanlar içinde görüntülendi.

Ciğerdelen bir manzaraydı bu. Yürek dayanmaz türden bir vahşetti. Uğradığı saldırının ardından Ahmed'in kafatasında çatlak oluştu. Gözaltına alındıktan sonra, İsrail polisinin Ahmed Manasra'yı sorgularken ettiği küfürler, uyguladığı baskı ve Ahmed'in korkudan ağlamasını içeren video basına sızmış; görüntüler, Filistin sokaklarında ve uluslararası alanda tepkiye yol açmıştı.

Ahmet, iki İsrailli’yi bıçaklayıp yaraladığı(!) asılsız iddiasıyla 12 yıl hapse çarptırıldı. Temyiz hakkı olan bu dava, İsrail’e karşı uluslararası kuruluşların yaptırım uygulamasını gerektiren bir durumdu. Lakin zalime engel olunmadığı gibi dolayısıyla zulüm de hız kesmeden devam etti. Birçok masumun kanıyla boyanmış İsrail elleri tarafından bu masum çocuk; “TERÖR YASASI” kapsamında sınıflandırılarak hiçbir gerekçe sunulmadan,7 yıldır hapiste ve tek başına 10 aydır bir hücrede tutuluyor. Ahmet, başına aldığı darbeler sonucu ve gördüğü amansız şiddet ile hafızasını kaybetmiş, bilincini yitirmiş durumda. Söyleyebildiği tek şey:

“Ailemi ve evdeki kuşları özlüyorum.”

Ahmed bu diyarın öfke kazanında yaşayan en sabırlı çocuk… Bu diyarda çocuklar, gençler ve birçok insan; bir kez yaşarken ölüyor, bir de ölüm esnasında! Söyleyin bana; niyedir bu iki kez ölmek?

“Nerden başlasam? Neyi anlatsam? Zamanın akışı sonsuz, tüm söylenenler yalan. Oğlum esir alınacak yaşta değildi. Ahmet'in esir alınacak olduğunu duyduğumda bir türlü inanamamıştım. Çünkü bunu hak etmemişti, şok içindeydim. Ahmet yaralı olarak esir alındı ve yanında kuzeni Hasan hunharca öldürüldü. Oğlum türlü türlü işkenceler gördü, bir ay hastanede kaldı. Onu görmemize hiç müsaade etmediler, onun nerede olduğumu bile bize söylemediler. Oğlumu ancak kurdukları sözde mahkemede görebildim. Ağlamak istedim ama Ahmet’in boynunu eğmemek için, o dik dursun diye gözyaşlarımı tuttum. Hastanede kaldığı bir aydan sonra kurulan bu mahkemede vücudunun çok zayıf bir hale geldiğini gördüm. Bu bir aylık zaman zarfında ağır bir şekilde darp edilmiş olmasına rağmen ve tedavi görmesi gerekirken; sorgu odalarında küfür ve psikolojik baskılara maruz kaldığını duyduk. Ahmet'in mahkemede benimle göz göze temas kurmasına bile izin vermediler. Sağında, solunda önünde askerler yüzünü kapatıyordu.

"Oğlumun gözleri bizi gördüğünde bayram etti"

Bir aralıktan oğlum bana tebessüm etti ve onun gülen yüzünü görüp ben de ona gülümsedim. O an bizi gören askerler yine engel oldular. Oğlumuzun serbest kalabilmesi için mahkemelere tekrar tekrar başvurduk. Avukatlar aracılığıyla uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla ve birçok farklı yollarla başvurularda bulunduk. Fakat hepsi reddedildi. Ama biz Allah'tan her zaman umutluyuz. Bu durumu sabır ve şükürle karşılıyoruz. Ahmet ile ilgili toplumda oluşan “İsrail Mahkemelerine Baskı” bir gün mutlaka karşılık bulacak diye umut ediyoruz. Oğlum için gösterilen dayanışma ve manevi yardım hem Ahmet hem de bizim için manevi bir güç oluyor. İşgalciler, kendilerinin yaptığı çirkinliklerin görülmesinden ve Dünya kamuoyuna sızmasından rahatsız oluyorlar. Biz sesimizi yükselterek; oğlumuza ve çocuk yaştaki tüm esirlere yapılanları ifşa edip dünyaya duyurdukça İsrail’ in yapacakları kötülüklere engel olmuş oluyoruz. Doğru algı ve doğru farkındalık oluşturmak, bu işgali ve zulmü durduracak diye inanıyoruz.”

Bu ümitli bekleyiş ve yürek burkan sesleniş; Ahmet Manasra’nın hasret dolu annesi Maysun Hanım ve kederli babası Salih Bey’e ait. Evlatlarına olan hasretliğin ve acılarının bir an önce dinmesi için olağanca güçleriyle mücadele ediyorlar. Onların bu azmini ve Ahmet'in çaresizliğe terk edilişini gördükçe; bu büyük acıya derman olamadığımız için kendimizi aciz hissetmeye devam etmeliyiz. Kulun acizliği Allah’a karşıdır; zalimin ve zulmün karşısında acizlik göstermek olmaz.

Ahmet Manasra Filistin'de ilk ya da son esir değil. O binlerce Filistinli çocuğun sadece bir temsilcisi. İşgalci İsrail çocuklara yönelik vahşice tutuklama yapmaya devam ediyor.

“Esaret” Filistin’in asıl meselesi…

Hem hukuki hem de insani bir mesele bu! Bizim bu hayatta karşılaştığımız hiçbir zorluk; bir çocuğun maruz kaldığı bu inanılmaz vahşet ve işkencelerin önüne geçemez. Ahmet; söze dökülmesi, izah edilmesi imkânsız acılar içinde kıvranıyor. 13 yaşından 21 yaşına geldi bugün. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çok ağır bedeller ödedi. Hangi suçun bedeli bu kadar ağır olabilirdi ki? Bu süreçte Filistin’ de 9000 çocuk daha esir alındı. Ve bu çocukların çoğunluğu Kudüs’ten. Ahmet ne ilk ne de son esir. Bir de şu var ki; İsrail işgalcileri tarafından Filistinli çocuklara ev hapsi zulmü uygulanıyor. Takılan bir cihazla evden çıkıp çıkmadıkları kontrol ediliyor.

Oyun oynamak isteyen, hedefleri olan, akıllı, zeki ve başarılı çocuklara; İlim, bilim ve İslami açıdan gayretli, ahlaklı olan bu parlak zihinlere pranga vuruluyor ve ev hapsiyle toplumdan uzak tutuluyorlar. Tüm bu mahrumiyetlerin içinde bile aslolan bir hakikat var ki; Filistinli çocuklar ümitlerini hep taze tutuyorlar. Yoksun ve yorgun olsalar da asla suskun değiller! Sadece onları duyanlar sağır ve meşgul…

Mahkeme, Ahmet Manasra dosyasının; "terör suçundan", "cezai suça” çevrilmesi talebini görüştü.

Birusseba'daki duruşmanın ardından basına konuşan Ahmed'in avukatlarından Halid Zabarka, savunmanın Ahmed'in dosyasının "terör suçundan", "cezai suça" çevrilmesi ve bu sayede cezasının üçte ikisini tamamladıktan sonra serbest kalmasına ilişkin talebin reddedildiği açıklamasında bulunmuştu. Buna karşı kararın temyizi için mahkemenin görüşmelere devam ettiğini de açıklamalarına eklemişti.

-İsrail'de 2016 yılında çıkan yasanın ardından terör suçlarından hüküm giyen mahkumlar, İsrail ceza sisteminde hapis cezasının üçte ikisini tamamladıktan sonra serbest kalmalarını sağlayan uygulamadan yararlanamıyor.

Mahkemenin Ahmed'in serbest kalmasını engelleyen komite kararına karşı temyizi kabul ettiğini aktaran Zabarka, savunma avukatlarının katılımıyla komitenin dosyayı yeniden ele alması için en kısa sürede çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Zabarka, mahkemenin verdiği kararın Ahmed adına olumlu bir gelişme olduğunu ancak Ahmed'in serbest kalması için önlerinde uzun bir hukukî mücadelesi bulunduğunu da ekledi.

"Hiçbir şekilde bıçak kullanmadı, kimseye zarar vermedi"

Ahmed'in avukatlarından İsrailli Lea Tsemel, duruşmanın ardından Ahmed'in serbest kalmasının önünün açılması için bir celse olduğunu anlattı. İsrail yargısının şu ana kadar Ahmed'in serbest kalmasının önündeki yolları tıkadığını söyleyen Tsemel, Ahmed'in 2016'daki terörle mücadele yasasından önce hüküm giydiğini, bu nedenle dosyasının suç biçimine bir komitenin karar verdiğini anlattı.

Tsemel: “Ahmed'in ilk tutuklandığı dönemde psikologlar, "ırkçı, şiddet yanlısı olmadığı" yönünde raporlar hazırladılar.”

Ahmed'in hüküm giydiği olay sırasında kuzeniyle birlikte bıçak taşıdığı ancak "hiçbir şekilde bıçağını kullanmadığı, birine zarar vermediğinin" altını çizen Tsemel, "suça ortak olduğu" gerekçesiyle hüküm giydiğini anlattı.

-Tsemel, Ahmed'in çocuklara özel bir hapishanede kalmadığını, sürekli tek başına tutulduğunu, psikologların hazırladığı raporlarda "çocukluktan itibaren hapishanede durduğu için psikolojik durumunun ağırlaştığının" tespit edildiğini aktardı. Ahmed'e hapishanede psikolojik ilaçlar, ayda bir ağır sakinleştiriciler verildiğini söyleyen Tsemel, mahkemenin kararına rağmen Ahmed'in serbest kalmasına kesin gözüyle bakmadıklarını vurguladı. Avukatlarının ve ailesinin defaatle yaptığı çağrılara rağmen Ahmet ile görüşmeleri ve Ahmet'ten haber almaları engelleniyor. Kafes gibi bir hücrede aylardır esir tutulan Ahmet, 24 saat boyunca elleri ve ayakları zincirle bağlanmış şekilde ve büyük bir gazaba terk edilmiş durumda. Psikolojisi bozulmuş, ümidini yitirmiş halde! Aklını zorlayan, kalbini yoran bedenine ağır gelen bu ızdırabın son bulacağı günü hasretle bekliyor. Acısının ne kadar derin olduğunu düşünün ki Avukatına; “İntihar etmenin haram olup olmadığını” sormuş. Bu vaziyet bize gösteriyor ki; Ahmet, büyük bir çaresizlik ve tükenmişliğin eşiğinde… Kendini kaybetmek üzere. O kendini yitirmeden önce harekete geçmeli. Bir Müslüman’ ın en güzel hasletlerinden biri değil midir; kardeşinin haliyle hem hal olması? Kişi sevdiğinin kaderinden pay almaz mı hiç?

Ahmet Manasra bizim kardeşimizdir. Ahmet Manasra kaderine, çilesine, gözyaşına, hasretine, bekleyişine ortak olduğumuzdur. Böylesi kıymetli bir kardeşlik; imanla çarpan, gaza ruhuyla dolup coşan bir kalbe sahip olmayı gerektirir. Cihatta ilk safta çarpışabilmek müstesna bir nasiptir. Öyle ki, Resulullah Efendimiz (sav) ashabına her daim cihadı ve cihattan geri durmamanın gerekliliğini tebliğ etmiş ve Allah yolunda ilk önde çarpışmayı dünya ve içindeki her şeyden daha evla görmüştür. Bu cihat kimi zaman kılıç kuşanan bir sipahi gibi çarpışarak; kimi zaman da kalem tutan elin yazdıklarıyla gerçekleşir.

Geri durmak yok, bahane yok, iman varsa imkan da vardır! Bu zemini kaygan olan dünya hayatında iman zırhını kuşanmalı ve her türlü zilleti ortadan kaldırmak için çabalamalıyız. Allah ahdimizi sağlam, kalbimizi duyarlı ve safımızı da önde olanlardan eylesin ki Ahmet Manasra ve nice çocuklar özgürlüklerine kavuşup hak ettikleri yaşamı sürebilsinler.

Ahmet Manasra ile ilgili bugün gelinen noktada halen kayda değer bir gelişme yok. Fakat basın açıklamaları ve eylemler neticesinde mahkeme Ahmed’in tutukluluğunun devamına karar vermekle birlikte, dosyasını yeniden değerlendirmeye aldı. Bu değerlendirme kararına vesile olan; sosyal medya çabasının kelebek etkisine dönüşmesi diyebiliriz.

Ahmed Manasra, elbet bir gün serbest kalacak. Önemli olan kaybolan yıllarının, yitirilen akıl ve beden sağlığının ne ölçüde geri geleceği… İşgalci İsrail’den milyonlarca Müslüman’ın alacağı var! Bu hesabın üzerine Ahmed’in çalınan çocukluk yılları da eklendi. Tüm bu çalınan ömürlerin, kaybedilen zamanın elbet bir gün hesabı sorulacak ve tahsilatı yapılacaktır. Masum ve mazlumları bekleyen ya zafer ya şehadettir; zalimler için bekleyişte olansa ebedi Cehennem…

Amenna ve saddakna...