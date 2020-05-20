Beklenmeyen ayrılık! Survivor'da kim elendi? (12 Mayıs 2020)

Survivor eleme adayları kimler?

Survivor’ın önceki bölümlerinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmış ve haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Mert ve Aycan olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması sonrasında ise gönüllüler takımı oylamaya gitmiş ve Yasin üçüncü eleme adayı olarak çıkmıştı.