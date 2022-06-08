Beklenen oldu! Altının gramı bin TL'yi geçti Güncel altın fiyatları

Türk lirasındaki gerileyiş sürerken Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı 1000 TL'yi geçti. Gram altın bin TL olur mu sorularının ardından beklenen oldu ve altının gramı bin TL'nin de üzerine çıktı. Gram altın fiyatı dün akşam saatlerinde bin lirayı aştı.

Abone ol

Hızla yükselen altın, yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Uluslararası alanda ons altın düşerken gelen yükseliş, gram altın yatırımcısının bir kez daha kur artışlarından korunduğunu gösterdi.

Bin TL'yi aştı

Ons altının düştüğü küresel piyasaya karşın yurt içinde gram altın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle bin TL’nin üzerinde seyrediyor.

Hafta sonu 975 TL’ye kadar gerileyen gram altın bugün 1.002 TL’de.

Ons altın

Ons altın ise 1.851 dolar bandında seyrediyor. 2 Haziran’daki 1872 dolar seviyesinden uzak kalan ons altın merkez bankalarının faiz adımlarından etkilenirken analistler bu tür trendin devam edebileceğini söyledi.

Güncel fiyatlar

8 Haziran güncel altın fiyatları:

Gram altın: 1.002 TL alış, 1.003 TL alış

Çeyrek altın: 1.637 TL alış, 1.659 TL satış

Yarım altın: 3.273 TL alış, 3.318 TL satış

Cumhuriyet altını: 6.537 TL alış, 6.612 TL satış

Ons altın: 1.851 dolar