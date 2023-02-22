Beklenen haber geldi! Borçlar siliniyor 60 bin lira yardım yapılacak! Kimler, nasıl alacak?

Kahramanmaraş başta olmak üzere çevrede bulunan diğer on ili etkileyen depremde birçok bina yıkıldı. Binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan depremin ardından yardım kararları alındı. Evini depremde kaybeden ev sahipleri ve kiracılara destek ödemeleri yapılacak. Öte yandan bazı depremzedelerin borçları silinecek. İşte ayrıntılar...