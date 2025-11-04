BIST 10.914
DOLAR 42,09
EURO 48,39
ALTIN 5.373,85
HABER /  GÜNCEL

Bekir Bozdağ Meclis’e döndü, zayıflığı gözlerden kaçmadı

Bekir Bozdağ Meclis’e döndü, zayıflığı gözlerden kaçmadı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Uzun bir sürenin ardından Meclis'e dönen Bozdağ'ın bir hayli zayıfladığı görüldü.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da Genel Kurul bugün yine birçok konuyu görüşmek üzere toplanırken, oturumu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetti. 

MECLİS'E GERİ DÖNDÜ

Kısa bir süre önce yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Bozdağ, bugün yönettiği oturum ile Meclis'e de geri dönmüş oldu. 

ZAYIFLIĞI DİKKATİ ÇEKTİ

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen Bozdağ'ın zayıfladığı ise dikkatlerden kaçmadı. 

Meclis’teki mesai arkadaşları ve siyasi gözlemciler, Bozdağ’ın bu görüntüsünü sağlık sürecinin doğal bir sonucu olarak değerlendirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kolonlarında çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı
Kolonlarında çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 4 artarak 68 bin 872'ye çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 4 artarak 68 bin 872'ye çıktı
Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi
Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi
Fiorentina, teknik direktör Pioli ile yollarını ayırdı
Fiorentina, teknik direktör Pioli ile yollarını ayırdı
Bakan Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"ndaki çalışmaları gazetecilere anlattı
Bakan Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"ndaki çalışmaları gazetecilere anlattı
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan olay sözler!
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan olay sözler!
DEM Partili Çiftyürek, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi
DEM Partili Çiftyürek, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi
Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat olabilir! Sağlık durumunu doktor anlattı
Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat olabilir! Sağlık durumunu doktor anlattı
Hatimoğulları, Demirtaş'ı ziyaret edecek
Hatimoğulları, Demirtaş'ı ziyaret edecek
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli’ye 'Demirtaş' teşekkürü
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli’ye 'Demirtaş' teşekkürü
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Evi ateşe verdi jandarmayı bıçakladı! Vurularak etkisiz hale getirildi
Evi ateşe verdi jandarmayı bıçakladı! Vurularak etkisiz hale getirildi