Bekaret sahnesiyle kriz çıkarmıştı Bahar Şahin'den şok itiraf geldi
Kanal D'nin senaryosu ile büyük ses getiren dizisi Zalim İstanbul yeni sezonda ile seyirciyle buluştu. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken dizinin Ceren'i Bahar Şahin'den ise çok konuşulacak Zalim İstanbul itirafı geldi.
Yeni sezonu merakla beklenen Kanal D dizisi Zalim İstanbul seyircisi ile buluştu. Farklı senaryosunun yanı sıra oyunculukları ile de konuşulan dizinin genç yeteneklerinden Bahar Şahin'den ilginç bir itiraf geldi.
Antakya’da yaşayan ve İstanbul'a göç etmek zorunda kalan Seher’in 3 çocuğundan biri olan Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de göz dolduruyor.
Asi, başına buyruk ve gözü yükseklerde olan Ceren'in hikayesine hayat veren Bahar Şahin aslında gerçek hayatta bambaşka biri.
Bir gazeteye verdiği röportajda dizi hakkında bir itirafta bulunan genç oyuncu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Evin oğlu Cenk Karaçay ile bekaret sahnesi gündem olan Bahar Şahin meğer o sahne sonrası çok utanmış