Dizide, annesinin isteği üzerine 'bekaret' testine giden Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü. Camdaki Kız dizisinde bu sahnenin her ayrıntısıyla yer alması, Burcu Biricik'in bu sahneyi oynamış olması ve böyle bir sahnenin çekilmiş olması tepkilere neden oldu.