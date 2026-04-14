Bekara 2 evliye 3 asgari ücret! Köye dönüş projesinin şartları belli oldu
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), tarım ve hayvancılıkta genç nüfusu sahaya çekmek amacıyla, mülkiyet devri ve maaş garantisi içeren yüksek teşvikli bir üretim modelini kamuoyuna duyurdu.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar’ın paylaştığı projeye göre, teknoloji destekli kurulacak model çiftliklerde görev alacak gençlere; bekar olmaları durumunda iki, evli olmaları durumunda ise üç asgari ücret tutarında maaş ödenmesi planlanıyor.
Belirli bir işletme süresinin ardından çiftliklerin mülkiyetini doğrudan üreticiye devretmeyi öngören projenin, sektörel sürdürülebilirlik açısından yaratacağı etkiler ise yakından takip ediliyor.
TARIMDA YENİ MODEL ARAYIŞI
Türkiye’de tarımda maliyetlerin artması ve genç nüfusun üretimden uzaklaşmasıyla köye dönüşü teşvik edecek yeni modeller aranıyor. Bu modellerden birisi de TÜME Vakfı ve YÖK iş birliğiyle yürütülen model çiftlik projesi.
10 üniversitenin yer aldığı projede Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), pilot uygulama merkezlerinden biri.
Türkiye gazetesinde yer alan ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar yapılan çalışma kapsamında, gençlere teknoloji destekli model çiftlikler kurulacağını, maaş verileceğini ve belirli bir sürenin sonunda bu çiftliklerin kendilerine devredileceğini söyledi.
Dalgar, “Hedef, Türkiye genelinde 40 bin çiftlik kurmak; 40 bin genci teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılık yapan bir noktaya taşımak” dedi.
BEKARA İKİ, EVLİYE ÜÇ ASGARİ ÜCRET
Tarımda asıl meselenin ürün fiyatı değil, maliyet ve verim olduğunu belirten Dalgar, “Gençleri eğiteceğiz, donatacağız, akredite edeceğiz. Sonra da ‘Köyünden bir arazi göster, oraya senin çiftliğini kuralım, sana maaş verelim, ardından da bu çiftliği sana bırakalım’ diyeceğiz.
Çiftlik kurulduktan sonra bu gence bekârsa iki asgari ücret, evliyse üç asgari ücret maaş verilecek. Başarısına göre 5-10 yıl sonunda çiftlik kendilerine bırakılacak.