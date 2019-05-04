Behzat Uygur'dan flaş karar! Artık kabul etmeyecek
Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Afife Jale Ödülleri’nin ardından Twitter’dan bir mesaj paylaşarak aldığı flaş kararı açıkladı.
Türkiye'nin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale anısına bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Afife Tiyatro Ödülleri geçtiğimiz gün sahiplerini bulmuştu. Ödül töreni sonrası tiyatrocu Behzat Uygur'da Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.
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Attığı twitte Uygur, bundan sonra gelecek ödülleri kabul etmeyeceğini açıkladı.
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Mesajın tamamı şu şekilde: "Ülkemizde ödül törenleri iyice hafifletildiği için gelecek hiç bir ödülü almayacağımı buradan belirteyim."
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