Behzat Ç.'ye bomba transfer! O isim de kadroda yer aldı
6 Yıl aradan sonra tekrar Blu Tv'de ekranlara gelecek efsane dizi Behzat Ç.'ye bomba bir isim daha dahil oldu.
Ekranlara dönmeye hazırlanan Behzat Ç dizisinin çekimleri tamamlandı. Yeni sezonun Blu Tv'nin özel yapımı olarak ekranlara gelecek olan Behzat Ç.'nin kadrosu ise yıldızlar geçidi gibi.
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Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından Belçim Bilgin, 'Behzat Ç.'nin çok yakında BluTV'de yayınlanmaya başlayacak yeni sezonunda yer alacak.
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İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.'nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.
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Peki dizideki diğer isimler kimler?
Ahu Türkpençe
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