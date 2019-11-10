Behzat Ç'nin yıldızı Nejat İşler sevgilisiyle öpüşürken yakalandı!

Geçirdiği zor günlere rağmen gece hayatında vazgeçmeyen oyuncu, bir kadın arkadaşıyla sarmaş dolaş sohbet etti. Gazetecilerin kendisini görüntülendiğini fark eden İşler, "Arkadaşlar konuşmayacağım. Teşekkür ederim ilginize. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Yarın ya da daha sonra tekrar görüşürüz. Sağ olun" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.