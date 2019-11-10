Behzat Ç'nin yıldızı Nejat İşler sevgilisiyle öpüşürken yakalandı!
Behzat Ç dizisinin yıldız oyuncusu Nejat İşler, sevgilisiyle Cihangir'de fena yakalandı, kameralara aldırış etmedi.
6 Yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen Behzat Ç dizisinde Ercüment Çözer karakterine hayat veren Nejat İşler, 2014 yılında septik şok geçirerek uzun süre komada kalmış ve sonrasında elindeki üç parmağı kesilmişti. Bu sebepten alkol ve tütün ürünleri kullanması yasak olan İşler, Cihangir'de sarhoş görüntülendi.
Geçirdiği zor günlere rağmen gece hayatında vazgeçmeyen oyuncu, bir kadın arkadaşıyla sarmaş dolaş sohbet etti. Gazetecilerin kendisini görüntülendiğini fark eden İşler, "Arkadaşlar konuşmayacağım. Teşekkür ederim ilginize. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Yarın ya da daha sonra tekrar görüşürüz. Sağ olun" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.
Arkadaşlarıyla eğlenceli bir akşam geçiren Nejat İşler, bir ara kalabalığın içinde kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı.
Ünlü oyuncu daha sonra da tek başına taksiye binerek eğlencesine Asmalımescit'te devam etti.