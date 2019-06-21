Behzat Ç.'nin yıldızı Nejat İşler saçını kazıttı bambaşka birine dönüştü!
Yıllar önce septik şok hastalığı ile mücadele eden ve parmaklarını kaybeden Nejat İşler, Behzat Ç.'nin yeni sezon bölümleri için farklı bir imaja büründü.
Kariyerinde pek çok dizi ve filmde yer alan Nejat İşler, Behzat Ç. için yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hastalığı nedeniyle uzun süre ekranlarda ve beyazperdede görünmeyen İşler, yeni dizisinin hazırlığı için imaj değiştirdi. Ünlü oyuncunun sevenleri ise İşler'in son halini garipsedi.
Saçlarını kazıtan ve kilo verdiği gözlenen ünlü oyuncu çekimlere ara verilir verilmez soluğu yıllar önce yaşamaya başladığı Gümüşlük'te aldı. Arkadaşlarını ziyaret eden ve bir süre evinde dinlenmeye çekilen İşler'in sağlıklı ve fit görünümü de dikkatlerden kaçmadı.
Nejat İşler'in hastalığı neydi?: Nejat İşler, 2014 yılında septik şok hastalığına yakalanmıştı. Septik şok, sepsis (kan zehirlenmesi) sonucu meydana gelen şok türüne verilen addır. Sepsis, enfeksiyon veya inflamasyona karşı vücudun verdiği bir tepkidir. Genellikle ateş ya da hipotermi, taşikardi, takipne ve mental bozukluklar ve kan sayımında lökosit azlığı ya da artışı ile ile birlikte gelişir.
Nejat İşler kimdir?: 28 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. Feshane işçilerinden birinin torunu olan İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi.