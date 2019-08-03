Behzat Ç.'nin 3. bölümünde sürpriz oyuncu! 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Behzat Ç.'nin gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde ünlü oyuncu Ahu Türkpençe ilk defa rol alacak. Nejat İşler'in canlandırdığı Ercüment Çözer ise eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatmaya devam ediyor.