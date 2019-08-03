Behzat Ç.'nin 3. bölümünde sürpriz oyuncu! 3. bölüm fragmanı yayınlandı
6 Yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönerek yeniden büyük bir kitleyi ekranlara kitleyen Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinin 3. bölümünde sürpriz bir oyuncu yer alıyor. Behzat Ç.'nin 3. bölümünün ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.
Dijital dizi ve film izleme platformu olan Blu Tv'nin özel yapımı olarak 6 sene aradan sonra yeniden ekranlara dönen Behzat Ç.'de adrenalinin dozu artıyor. Üstelik 8 Ağustos'ta ekranlara gelecek olan 3. bölümünde sürpriz bir oyuncu karşımıza çıkıyor.
Behzat Ç.'nin gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde ünlü oyuncu Ahu Türkpençe ilk defa rol alacak. Nejat İşler'in canlandırdığı Ercüment Çözer ise eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatmaya devam ediyor.
Behzat Ç. ile Ercüment Çözer arasında aksiyon dolu bir kovalamacanın yaşanacağı bölümde, Behzat'ın gözyaşlarına boğulduğu dakikalar büyük merak uyandıracak.
Yine sosyal medya gündeminde üst sıralara yerleşecek olayların yaşanacağı 'Behzat Ç.'de Behzat'ın Cinayet Büro'daki yeni ekip arkadaşlarıyla diyalogları izleyicileri keyifli dakikalar yaşatacak.