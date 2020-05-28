Behzat Ç.'li ölüm tehdidi! Ece Erken'in başı sapığıyla belaya girdi
Ece Erken, sosyal medya tacizcilerinden yakasını kurtaramadı. Bu sefer ise durum daha da ciddi. "Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. gerçekleri yapar'' diyen bir sapık ölüm tehditinde bulundu.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yaptığı esnada yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi ifşa olan Ece Erken'in tarafında sular durulmak bilmiyor. Yasak aşkı nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Erken, son zamanlarda kendisine gelen sosyal medya mesajlarının taciz içerdiğini ifade etmişti. Bu kez ise durum daha ciddi ve çirkin.
Ece Erken'in, telefon sapığı ile başı derde girdi. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, kendisine sosyal medya ve yakınlarından ulaşarak ölüm tehditleri savuran kişi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Erken, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Instagram'da kendime ait olan sayfamdan yaptığım paylaşımların altına gerçek ismini bilmediğim ancak kendisini Erdal Ç. olarak tanıtan bir kişi tarafından tehdit mesajları yazılıyor. Asıl ismini bilmiyorum ama dilekçede vermiş olduğum numarayı kullanıyor."
Dilekçesinde sapığının sevgilisi olduğunu söylediğini, asistanını, makyözünü aradığını belirten Erken, şöyle devam etti: