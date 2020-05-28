Behzat Ç.'li ölüm tehdidi! Ece Erken'in başı sapığıyla belaya girdi

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yaptığı esnada yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi ifşa olan Ece Erken'in tarafında sular durulmak bilmiyor. Yasak aşkı nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Erken, son zamanlarda kendisine gelen sosyal medya mesajlarının taciz içerdiğini ifade etmişti. Bu kez ise durum daha ciddi ve çirkin.