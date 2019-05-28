Behzat Ç.'den ilk görüntüler geldi! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni görüntüsü şaşırttı

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.' nin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Erdal Beşikçioğlu kırmızı mobileti üzerindeki uzun saçlı hali ile diziye dair merak uyandırıyor.