Behzat Ç.'den ilk görüntüler geldi! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni görüntüsü şaşırttı
Efsane dizi Behzat Ç.'nin çekimlerine başlandı. Yeni yayın döneminde dijital bir platform olan Blue Tv'de yayınlanacak olan dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun ilk görüntüleri yayınlandı.
Türk dizi tarihine damga vuran Behzat Ç. Blue Tv ile ekranlara geri dönüş yapıyor. İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca seyirciyi ekranlara kilitleyen, 'Behzat Ç.'den ilk kare geldi. Yakında seyircilerle buluşacak dizide cinayet büroyu bırakan Behzat'in 6 yıl sonraki ilk görüntüleri yayınlandı.
İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.' nin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Erdal Beşikçioğlu kırmızı mobileti üzerindeki uzun saçlı hali ile diziye dair merak uyandırıyor.
İlk görüntüleri paylaşılan dizinin amiri Behzat Ç.'yi gören sosyal medya kullanıcıları, "Amirim mazotu almış geliyor" yorumunda bulundu.
6 Yıl aradan sonra ekranlara tekrardan dönecek olan Behzat Ç. dizisinin kadrosu ise şu şekilde yer aldı: