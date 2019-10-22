Behzat Ç hayranlarına kötü haber ikinci sezon için BluTv ile anlaşamadılar
6 Yıl aranın ardından yeniden ekranlara dönen Behzat Ç. dizisi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisi, 6 yılın ardından yeniden dijital dizi ve fim izleme platformu olan BluTv'de ekrana gelerek hayranlarını sevindirmişti ki ikinci sezonu merakla beklenen dizi için üzücü bir haber geldi.
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Aradan geçen yılların ardından BluTv'de ilk sezonu 8 bölüm şeklinde yayınlanan Behzat Ç. dizisinin ikinci sezonu için BluTv, dizinin ikinci sezonda 45 dakika yerine 60 dakikaya çıkarılacağı ve yeni sezonda çekimlerinin yakında başlayacağını duyurmuştu.
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Hatta iddialara göre, eski sezonlarda yer alan Harun karakterine hayat veren Fatih Artman'ın da diziye geri döneceği konuşuluyordu.
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Webtekno'nun iddiasına göre Behzat Ç., ikinci sezon için yapım öncesi aşamasındayken iptal oldu.
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