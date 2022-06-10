Begüm Topçu-Cantuğ Turay çiftinin ikinci bebek sevinci: "Biz 4 kişi olduk"
Deniz Yıldızı dizi setinde tanışan ve 2014 yılında evlenen Begüm Topçu- Cantuğ Turay çifti ikinci defa anne-baba oldu. Cantuğ Turay babalık sevincini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Turay fotoğrafına, "Biz bugün 4 kişi olduk… Ailemize hoş geldin kızım." notunu düştü. Begüm Topçu, bir süre önce ikinci kez anne olacağını paylaşmıştı.
Begüm Topçu ve Cantuğ Turay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, ilk çocukları Masal'ı, 2017'de kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten bir müjdeli haber daha geldi.
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Topçu- Turay çiftinin ikinci kızları dünyaya geldi.
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Begüm Topçu, hamileliğinin son aylarında sahneye bir süre ara verdiğini bu paylaşımla duyurmuştu.
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İkinci kez anne olma sevinci yaşayan Begüm Topçu, geçtiğimiz yıllarda Acemi Anneler dizisinde rol alıyordu.
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