Begüm Öner tam 10 kilo verdi son haliyle Seksenler dizisinde çok konuşulacak
TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Begüm Öner, yeni bölümlerde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettireceğe benziyor.
Geniş oyuncu kadrosuyla ve sürpriz isimlerle yakında yeniden ekranlarda olacağı öğrenildikten sonra hayranları tarafından geri sayımına başlanan Seksenler dizisinde Begüm Öner sürprizi yaşanacak. Öner, eski halinden eser kalmadan verdiği kilolarla izleyiciyi şaşırtacak.
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6 sezon süren dizideki 'Elvan' karakteriyle gönüllerde taht kuran Öner, dizinin yeni bölümleri için imaj yeniledi. Oyuncu, 10 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.
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Peki Begüm Öner kimdir?
Begüm Öner, 1989 yılında Almanya'da doğmuştur. Annesiyle babasının iş sebebiyle Almanya’ya gittiği dönemde hayata gözlerini açmıştır.
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1992 yılında İki buçuk yaşındayken Türkiye’ye döndü. İstanbul’da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı.
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