Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Bedri Usta Kebap adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bedri Usta Kebap adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında bir açıklama yayımlandı.

Bir vatandaşın yüksek fiyat iddialarını içeren paylaşımını, "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" ifadeleriyle alıntılayan Bedrettin Aydoğdu hakkında resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, Bedri Usta hakkında çok sayıda ihbar ve şikayet olduğu da kaydedildi.

İHBAR VE ŞİKAYET YAĞDI

Bedrettin Aydoğdu ve işletmesine yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, “Bedri Usta Kebap” adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEK"

İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir."

