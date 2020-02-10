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Bedri Gencer'in öğrencileri protesto edip dersi terk etti! O da Abdullah Gül örneği verdi

Elazığ depreminin ardından attığı skandal tweetle kamuoyunda ciddi tepkilerin hedefi haline gelen Prof. Dr Bedri Gencer'in, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bu sabahki dersi, gergin anlara sahne oldu. Gencer öğrencileri tarafından protesto edildi.

Çocuk yaşta evliliğe izin verilmediği için salgın, deprem benzeri doğal felaketlerin meydana geldiğini öne süren ve bunu hemen Elazığ depreminin peşi sıra söyleyerek toplumumuzda büyük tepkilerin oluşmasına neden olan Yıldız Teknik Üniversitesi profesörlerinden Bedri Gencer'e öğrencileri bu sabah büyük şok yaşattı. 

Öğrencilerden büyük tepki 

Doğal afetleri çocuk evliliklerinin yasaklanmasına bağlayarak ülke gündemine gelen YTÜ profesör Bedri Gencer'in bu sabahki dersi, öğrencilerin protestosuna sahne oldu.

Gencer'in çocuk evliliği meşru kılan beyanlarını hatırlatan öğrenciler dersi topluca terk etti.

Abdullah Gül'ü örnek gösterdi

Öte yandan Bedri Gencer, öğrencilerin tepkisini “Cır cır yapma” diyerek tersledi. Gencer ayrıca öğrencilere “Abdullah Gül eşiyle kaç yaşında evlendi” diye cevap verirken, öğrenciler topluca sınıfı terk etti.

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