Bedelli askerlikten yararlanan Manuş Baba sosyal medyaya damga vurdu
Bedelli askerlikten yararlanan şarkıcı Manuş Baba’nın saçsız sakalsız askerlik fotoğrafı, sosyal medyaya damga vurdu.
Bedelli askerlikten yararlanan bir ünlü de Manuş Baba oldu. Manuş Baba'nın saçını ve sakallarını kestikten sonra bambaşka birine dönüşmesi, sosyal medyayı salladı.
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Manuş Baba adıyla tanınan müzisyen Mustafa Özkan, vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu.
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Kışladaki askerler, Manuş Baba'nın sakalsız halini paylaşınca sosyal medya karıştı. Sakalsız fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.
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