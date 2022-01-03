BIST 1.927
DOLAR 13,04
EURO 14,74
ALTIN 757,46
HABER /  GÜNCEL

Bedelli askerlikte yeni ücret 55 bin 489 TL oldu

Bedelli askerlikte yeni ücret 55 bin 489 TL oldu

2022 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belli oldu. Bedelli askerlikte yeni ücret 55 bin 489 TL oldu.

Abone ol

Memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesiyle bedelli askerlik ücretinde de güncellemeye gidildi.

Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için güncel fiyatı, 55 bin 489 lira olarak hesaplandı.

2018 yılında 15 bin liraydı
2018 yılında 15 bin liradan başlayan ücret, 2021'in ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanıyordu. Bedelli tutarı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise 43 bin 151 liraya yükselmişti.

Dövizle bedelli askerlik
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bedelli askerlik ödemelerini dövizle gerçekleştirebiliyor. Türk Lirası karşılığındaki ücretin döviz cinsinden hesaplanmasıyla ücret ödemesi yapılıyor

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da 112'nin kara belası 18 bin 500 kez hattı meşgul etti
Van'da 112'nin kara belası 18 bin 500 kez hattı meşgul etti
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yunan basınından Türk SİHA'larını durdurmak için komik taktik
Yunan basınından Türk SİHA'larını durdurmak için komik taktik
Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı duyurusu
Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı duyurusu
Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı duyurusu
Bakan Fatih Dönmez'den Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı duyurusu
Goldman Sachs Türkiye için 2022 ilk çeyrek enflasyon tahminini açıkladı korkutan sonuçlar
Goldman Sachs Türkiye için 2022 ilk çeyrek enflasyon tahminini açıkladı korkutan sonuçlar
CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Alim Karaca için verdiği cezayı açıkladı!
CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Alim Karaca için verdiği cezayı açıkladı!
Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekliye ek zam belli oluyor! İşte ek zam formülleri
Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekliye ek zam belli oluyor! İşte ek zam formülleri
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı Fenerbahçe kulübü resmen açıkladı
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı Fenerbahçe kulübü resmen açıkladı
Elon Musk 5-10 yıla insanları Mars'a yerleştirme projesini açıkladı
Elon Musk 5-10 yıla insanları Mars'a yerleştirme projesini açıkladı