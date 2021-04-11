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Bedavaya toplayıp 1500 TL'ye satıyorlar! Antalya'ya sipariş yağıyor paraya para demiyorlar

Bedavaya toplayıp 1500 TL'ye satıyorlar! Antalya'ya sipariş yağıyor paraya para demiyorlar

ANTALYA'da dağlarda kendiliğinden yetişen morchella esculenta bitkisi fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Bedavaya toplayıp 1500 TL'ye satıyorlar! Antalya'ya sipariş yağıyor paraya para demiyorlar

Akseki’de kuzugöbeği mantarı sezonu nisan ayı ortasında başlıyor ve mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı (morchella esculenta) sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor. 

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Bedavaya toplayıp 1500 TL'ye satıyorlar! Antalya'ya sipariş yağıyor paraya para demiyorlar

Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın da gelir kapısı oluyor.

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Bedavaya toplayıp 1500 TL'ye satıyorlar! Antalya'ya sipariş yağıyor paraya para demiyorlar

Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 150 liraya, kurutulmuşu ise bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. 

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Bedavaya toplayıp 1500 TL'ye satıyorlar! Antalya'ya sipariş yağıyor paraya para demiyorlar

Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici olduğu belirtildi.

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