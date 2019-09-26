Bedava olduğunu duyan koştu! Metrelerce kuyruk oluştu

İş yeri sorumlusu Ahmet Başçı, “Vatandaşımızdan kazandığımızı vatandaşımıza ikram etmesi için her ilde her gün yarım ton yani 500 kilogramlık dönerimizi tüm vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Şanlıurfalılarımız için bugüne özel yarım tonluk dönerimiz var, herkese afiyet olsun” dedi.