BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulaması yapın İstanbul'da 24 ilçede 8 saat kesinti

İSTANBUL'da 13 Mayıs 2025 salı günü 24 ilçede elektrikler kesilecek. BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Beşiktaş, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Şişli, Sarıyer dahil 24 ilçe listede bulunuyor. Bazı yerlerde gündüz elektrik kesintisi olacak bazı yerlerde ise sabaha karşı elektrikler gidecek. Bedaş kesinti sorgulama ekranından detaylı arama yapabilirsiniz.

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BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, 13 Mayıs 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde elektrikler aşamalı olarak kesilecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi saat 09.00’da başlayacak ve akşam 17.00’ye kadar sürecek. Bazı ilçelerde ise kesintiler 04.00 ile 07.00 arasında olacak.

Elektrik kesintisi olan ilçelerin listesi şöyle:

Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Zeytinburnu

Bedaş elektrik kesintisi sorgulama ekranına yukarıdaki görsele tıklayarak ulaşabilir ve ilçenizdeki kesintinin saatlerine bakabilirsiniz. Her ilçede ve semtte kesinti saati ve elektriklerin geleceği saat farklı.