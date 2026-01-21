BIST 12.587
DOLAR 43,30
EURO 50,79
ALTIN 6.770,49

Beckham ailesinden şok açıklama! "Çocuklar hata yaparak öğrenirler"

|
Beckham ailesinden şok açıklama! "Çocuklar hata yaparak öğrenirler"

Eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı aile içi gerilim hakkında ilk kez konuştu.

Beckham ailesinden şok açıklama! "Çocuklar hata yaparak öğrenirler" - Resim: 1

Eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı aile içi gerilim hakkında ilk kez konuştu. 

16
Beckham ailesinden şok açıklama! "Çocuklar hata yaparak öğrenirler" - Resim: 2

Oğluyla yaşadığı süreci 'Çocuklar hata yapar. Hata yapmalarına da izin verilmelidir. Böyle böyle öğrenirler...' şeklinde ifade etti. Brooklyn Beckham'ın özel hayatı ve kariyer tercihleri nedeniyle ailesiyle fikir ayrılıkları yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. 

26
Beckham ailesinden şok açıklama! "Çocuklar hata yaparak öğrenirler" - Resim: 3

Brooklyn'in eşi Nicola Peltz ile Beckham ailesi arasındaki mesafe, kamuoyunda sıkça konuşulan başlıklardan biri olmuştu.

36
Beckham ailesinden şok açıklama! "Çocuklar hata yaparak öğrenirler" - Resim: 4

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelen aile içi gerilim hakkında ilk kez konuştu. Beckham, çocukların hata yaparak öğrendiğini vurgulayarak ebeveynlik yaklaşımını paylaştı.

46