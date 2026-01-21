Beckham ailesinden şok açıklama! "Çocuklar hata yaparak öğrenirler"
Eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı aile içi gerilim hakkında ilk kez konuştu.
Eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı aile içi gerilim hakkında ilk kez konuştu.
Oğluyla yaşadığı süreci 'Çocuklar hata yapar. Hata yapmalarına da izin verilmelidir. Böyle böyle öğrenirler...' şeklinde ifade etti. Brooklyn Beckham'ın özel hayatı ve kariyer tercihleri nedeniyle ailesiyle fikir ayrılıkları yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Brooklyn'in eşi Nicola Peltz ile Beckham ailesi arasındaki mesafe, kamuoyunda sıkça konuşulan başlıklardan biri olmuştu.
Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelen aile içi gerilim hakkında ilk kez konuştu. Beckham, çocukların hata yaparak öğrendiğini vurgulayarak ebeveynlik yaklaşımını paylaştı.