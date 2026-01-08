Bebek'te sahte ilan krizi! Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın CİMER'e şikayet edildi
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın, kiracısı olduğu işletmeyi mülk sahibi onayı olmadan devrettiği iddiasıyla CİMER'e şikayet edildiği öğrenildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran iddialar sonrasında detaylar merak edildi. İşte olayın ayrıntıları...
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın hakkında, kiracısı olduğu işletmeyle ilgili ortaya atılan iddia, yeni bir hukuki süreci gündeme getirdi. Yaşanan bu olay, kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti. İşte detaylar...
Bebek'teki bir kafe işletmesiyle ilgili olarak merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ile mahkemelik olan Suat Demir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, sahibi olduğu mülkün Aydın tarafından yalan ve yanlış bilgilerle devir edilmek istendiğini söyledi.
Show Tv'den Onur Aydın'ın haberine göre; konuyla ilgili açıklamalar yapan Suat Demir şunları söyledi:
''Bu gayrimenkul bizim ailemizin. Aynı zamanda Bebek'te gayrimenkul işiyle meşgulüz. Bundan 6 yıl evvel bir işletmeyi şirket üzerine kontrat yapılarak vermiştik. Bu kontrat şirket üzerine olduğu için bizim haberimiz olmadan başka kişilere iki kez devrediliyor. Ve en son devir edilen kişi de Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur. Bu konuyla daha çok damatları Muhammet Aydın ilgileniyor. Bizim gayrimenkulün devredilmesine ilişkin ilan yayınlanıyor. Bu ilandaki bilgiler kira rakamı ve süresi dâhil yalan yanlış bilgilerle insanlara servis edildiğini görüyoruz. Mal sahibi olarak, benim onay vermeme rağmen 4 milyon 250 bin Türk lirası devir ücreti ve 10 + 10 yıl gibi bir kira süresi yayınlanmaktadır. Ayrıca bu mülkün şu anda devir hakkı da bulunmamaktadır. Bizim avukatımız gerekli işlemleri hukuki yoldan yapıyor.''
"İLANDA, NECLA NAZIR'IN İSMİ GEÇİYOR"
En son ilanda Necla Nazır hanımın ismini kullanılmış. İlandaki telefon numarası ise başka bir kişiye aittir. Ben bununla ilgili Necla hanımı aradım; "Benim bu konudan haberim yok" dedi. Herhalde damadı koymuş diye düşünüyorum. 30 yıldır bu sektördeyim ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum.