Bebek'te sahte ilan krizi! Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın CİMER'e şikayet edildi

Show Tv'den Onur Aydın'ın haberine göre; konuyla ilgili açıklamalar yapan Suat Demir şunları söyledi:

''Bu gayrimenkul bizim ailemizin. Aynı zamanda Bebek'te gayrimenkul işiyle meşgulüz. Bundan 6 yıl evvel bir işletmeyi şirket üzerine kontrat yapılarak vermiştik. Bu kontrat şirket üzerine olduğu için bizim haberimiz olmadan başka kişilere iki kez devrediliyor. Ve en son devir edilen kişi de Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur. Bu konuyla daha çok damatları Muhammet Aydın ilgileniyor. Bizim gayrimenkulün devredilmesine ilişkin ilan yayınlanıyor. Bu ilandaki bilgiler kira rakamı ve süresi dâhil yalan yanlış bilgilerle insanlara servis edildiğini görüyoruz. Mal sahibi olarak, benim onay vermeme rağmen 4 milyon 250 bin Türk lirası devir ücreti ve 10 + 10 yıl gibi bir kira süresi yayınlanmaktadır. Ayrıca bu mülkün şu anda devir hakkı da bulunmamaktadır. Bizim avukatımız gerekli işlemleri hukuki yoldan yapıyor.''