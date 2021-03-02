Bebek plasentası yiyip gençleşti iddiası kızdırdı Demet Akalın Twitter'ı da karıştırdı
Bebek plasentası yiyerek gençleştiği iddia edilince Demet Akalın, ağzına geleni saydı. Bu iddiayı ortaya çıkaranın kim olduğunu tahmin ettiğini söyledi.
Koronavirüsü atlatmasının ardından estetik haberleriyle gündeme gelen Demet Akalın için bomba bir iddia ortaya atıldı. 'Bebek plasentası yiyerek gençleşti' iddiaları duyanları şaşkınlığa uğrattı. Akalın, iddialara Instagraam hesabından cevap verdi.
Bebek plasentası yediği iddiasına sinirlenen şarkıcı, "Kızım kafayı mı yediniz" diyerek söze başlayıp şunları sıraladı:
''Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin."
Haberi basına sızdıran kişiyi tanıdığını ima eden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunu yapan tahmin ettiğim kişiyse Allah seni zaten benzetmiş de ne diyeyim sana bilmiyorum. Allah'ın cezası."
Öte yandan Twitter'da sıklıkla yaptığı yazım yanlışları nedeniyle tiye alınan Akalın, bu kez normalleşmeyi anlamayınca Twitter'ı salladı.