Bebek gelin bakın şimdi ne iş yapıyor? Yusuf Ziya Gümüşel'in eşi itiraf etti: Burada 6-7 yaşında...

Anne itiraf etti: Kızım birada 6-7 yaşında

H.K.G. savcılığa bazı fotoğraflar sunmuştu. Bunlar arasında İstekli ile küçük yaşlarda çekilmiş fotoğrafları var. Savcı, H.K.G.’nin annesine İstekli’yi H.K.G.’ye sarılmış vaziyette gösteren bir fotoğrafı soruyor. Anne bu fotoğraftakinin kızı olduğunu kabul ediyor, devamında da “Arkadaki kişi ise Kadir İstekli’dir. Fotoğraf Sapanca’daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır” diyor. Ancak 7-8 yaşlarındaki kızıyla, hocası olduğunu iddia ettiği İstekli’nin böyle bir fotoğrafı nasıl çektirebildiğini açıklamıyor.