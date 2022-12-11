Bebek gelin bakın şimdi ne iş yapıyor? Yusuf Ziya Gümüşel'in eşi itiraf etti: Burada 6-7 yaşında...
İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirmesi tartışması sürüyor. Gümüşel ve çocukları bebek gelin fotoğrafını yalanlamaya çalışsa da iddianamedeki 5 delille ilgili hiç konuşmamayı tercih etti. Öte yandan Cübbeli AHmet Hoca'nın LGBT'cilerin ve komünistlerin eline düşmüş" dediği H.K.G.'nin ne iş yaptığı da ortaya çıktı.
6 yaşında iken o dönem 29 yaşında olan babasının müridi Kadir İstekli ile evlendirilen İsmailağa cemaati hocalarından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G. ile ilgili savcılığın hazırladığı iddianamedeki deliller Gümüşel ve ailesi tarafından ısrarla görmezden geliniyor. H.K.G'ye yönelik suçların delilleri savcılığın hazırladığı iddianamede beş noktada toplanıyor. Öte yandan Cübbeli AHmet Hoca'nın "Çarşafı çıkarmış, mini etek giymiş, 2 yıldır komünistlerin ve LGBT'cilerin elinde" dediği H.K.G.'nin ne yaptığı ve nerede yaşadığı da ortaya çıktı.
Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, ailesinin 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddiası üzerine açılan davada ‘evlilik’ adı altında cinsel istismarın delilleri iddianameye girdi. Özellikle ses kayıtları ile mağdur H.K.G.’nin doğum kaydı iddianamenin temel noktalarından. Ancak kızları H.K.G.'yi yalanlayan aile, bu ses kayıtlarıyla ilgili ağzını bile açmamayı tercin ediyor.
4 saat 42 dakikalık ses kaydında neler var?
Savcılığın elinde 4 saat 42 dakikalık ses kaydı var. Micro SD kart içindeki bu kayıtlar, resmi bilirkişi tarafından çözülmüş ve dosyaya girmiş. Savcı onlarca sayfalık kayıtların en dikkat çekici gördüğü bölümlerini iddianameye almış. Dava sürecinde tamamı okunup, sanıklara sorulacak. Kayıtlarda sanık Kadir İstekli’nin H.K.G.’nin suçlamalarına doğrudan bir itirazı yok. Bu nedenle “ikrar” yani kabul veya dolaylı itiraf gibi değerlendiriliyor.
Anne itiraf etti: Kızım birada 6-7 yaşında
H.K.G. savcılığa bazı fotoğraflar sunmuştu. Bunlar arasında İstekli ile küçük yaşlarda çekilmiş fotoğrafları var. Savcı, H.K.G.’nin annesine İstekli’yi H.K.G.’ye sarılmış vaziyette gösteren bir fotoğrafı soruyor. Anne bu fotoğraftakinin kızı olduğunu kabul ediyor, devamında da “Arkadaki kişi ise Kadir İstekli’dir. Fotoğraf Sapanca’daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır” diyor. Ancak 7-8 yaşlarındaki kızıyla, hocası olduğunu iddia ettiği İstekli’nin böyle bir fotoğrafı nasıl çektirebildiğini açıklamıyor.