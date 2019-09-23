Bebeğini kaybeden Seren Serengil'den teknede bikinili şov! Yaşar İpek'le de davalık
Yaşar İpek ile ayrılma sürecinde bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinili dans şovu yaptı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında hayatını Yaşar İpek'le birleştiren Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyerek boşanacağını açıklamış ardından ise ortaya çıkan skandallar nedeniyle riskli bir hamilelik yaşayan Serengil, 4. kez bebeğini kaybetmişti.
20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, yaşadığı kötü günleri geride bırakmış olacak ki arkadaşlarıyla beraber bir tekne tatiline çıktı. Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri olan Serengil, tatil paylaşımlarını yapmaktan da geri kalmadı.
Serengil'in son tatil paylaşımı ise eleştirilerin hedefi haline gelmesine neden oldu. Serengil, dans videosuna şu notu ekledi:
"Pazar böyle tatlı kaçık arkadaşlarınızla. Bol neşeli enerji dolu geçsin bazen sevdiğiniz şarkıları avaz avaz dinlemek dans etmek çok iyi gelir dün beni çok neşelendirdiler bugün de sürprizleri varmış. Hepinizi öperim hayat kısa ve çok güzel, yaşayalım gitsin. Fon da en sevdiğim şarkı da çalıyor daha ne isterim."