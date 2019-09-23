Bebeğini kaybeden Seren Serengil'den teknede bikinili şov! Yaşar İpek'le de davalık

"Pazar böyle tatlı kaçık arkadaşlarınızla. Bol neşeli enerji dolu geçsin bazen sevdiğiniz şarkıları avaz avaz dinlemek dans etmek çok iyi gelir dün beni çok neşelendirdiler bugün de sürprizleri varmış. Hepinizi öperim hayat kısa ve çok güzel, yaşayalım gitsin. Fon da en sevdiğim şarkı da çalıyor daha ne isterim."

İşte Serengil'in dans videosu