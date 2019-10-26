Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca ağır işkence gördü
ANTALYA'da, kız çocuğuna hamile kaldığı için erkek arkadaşı İbrahim E. (46) tarafından dövülen ve bebeği karnında ölen Gonca Sadıklı (32), kapatıldığı evde 3 gün işkence gördü. Beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadını, 4 kez uzaklaştırma kararı aldırması kurtaramadı.
Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında Belek turizm merkezinde deri mağazasında çalışan İbrahim E. ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim E., Gonca Sadıklı'nın erkek çocuk doğurmasını istedi. Evliliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı, heyecanla bebeğin cinsiyetinin belli olmasını bekledi.
Alkol ve kumar alışkanlığı vardı: İddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İbrahim E., bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Her akşam sevgilisinden şiddet gören Gonca Sadıklı, yaşadığı acıya rağmen sevdiği İbrahim E. ile yaşamaya devam etti.
Şiddet nedeniyle bebek öldü: Ancak hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebek öldü. Bir süre hastanede tedavi gören kadın, ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İbrahim E. ile yaşamayı sürdürdü. Geçen yıl ise ayrılmaya karar verdi. Gonca Sadıklı, ayrılacağını söylemesinin ardından gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. İbrahim E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.
Tehditle ara istedi: Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İbrahim E., geçen ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi. Anne Hanife Işık da oğlunun düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı kızına verdi. Gonca Sadıklı parayı geri almak koşuluyla İbrahim E.'ye verdi. Parayı ödemeyen İbrahim E. geçen ağustos ayında Gonca Sadıklı'yı bir kez daha dövdü. Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.