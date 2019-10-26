Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca ağır işkence gördü

Tehditle ara istedi: Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İbrahim E., geçen ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi. Anne Hanife Işık da oğlunun düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı kızına verdi. Gonca Sadıklı parayı geri almak koşuluyla İbrahim E.'ye verdi. Parayı ödemeyen İbrahim E. geçen ağustos ayında Gonca Sadıklı'yı bir kez daha dövdü. Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.