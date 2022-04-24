Bebeğin cinsiyeti de ismi de belli! Bakın Ümit Erdim'in kızı Ses'in kardeşinin adı ne olacak
Hayat Bilgisi dizisindeki karakteri ile yıllarca konuşulan, daha sonra mide ameliyatı olarak oyunculuğa ara veren sevilen isim Ümit Erdim ikinci kez baba olacak. Bebeğin cinsiyeti de ismi de belli!
Sempatik oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlilikleri ve aile yaşamlarıyla herkesin beğenisini kazanan Erdim çifti magazinin en sevilen çiftlerinden biri.
2018 yılında anne-baba olan Ümit-Seda Erdim çifti geçtiğimiz haftalarda müjdeli bir haber vermişti. İkinci bebeğin yolda olduğunu sosyal medyadan duyurmuşlardı. Ünlü çift, önceki gün Yeniköy'de bir restoran çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Erdim ailesinin kızları Ses, doğacak kardeşinin hem cinsiyetini hem de adını açıkladı.
Hayat Bilgisi dizisinde 'Arif' karakteriyle hafızalara kazınan Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, ikinci bebeğine hamile. 2018 yılında dünyaya getirdiği ilk çocukları Ses ile anne-baba olmanın heyecanını tatmışlardı. Çift şimdilerde ikinci bebeklerinin mutluluğunu yaşıyorlar.
Mekan çıkışında basın muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ümit Erdim, “Ses’e kardeş geliyor çok mutluyuz” dedi.