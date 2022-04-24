Bebeğin cinsiyeti de ismi de belli! Bakın Ümit Erdim'in kızı Ses'in kardeşinin adı ne olacak

2018 yılında anne-baba olan Ümit-Seda Erdim çifti geçtiğimiz haftalarda müjdeli bir haber vermişti. İkinci bebeğin yolda olduğunu sosyal medyadan duyurmuşlardı. Ünlü çift, önceki gün Yeniköy'de bir restoran çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Erdim ailesinin kızları Ses, doğacak kardeşinin hem cinsiyetini hem de adını açıkladı.