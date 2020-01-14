Bebeğim hangi burç olacak işte tarihlere göre bebek burcu özellikleri

Bebek sahibi olacaklar için bebeğim hangi burç olacak, özellikleri ne sorusuna yanıt arıyor. Bebek bekleme sürecinde bebeğinin hangi burç olacağını hesaplamak isteyenler için bebek burcu hesaplama tablosu ile burçların özelliklerinin detaylarını hazırladık.

Bebeğiniz hangi burç olacak? Bebeğinizin muhtemel doğum tarihi netleşince ilk akla gelen hangi burç olacağı oluyor. Biz de bebeğinin burcunu ve burç özelliklerini merak eden anne ve baba adayları için burçların tarih aralıklarını ve özelliklerini derledik. Eğer bebeğiniz 21 Mart- 20 Nisan tarihleri arasında doğarsa Koç burcu, 21 Nisan-21 Mayıs tarileri arasında doğarsa Boğa, 22 Mayıs-22 Haziran arasında doğarsa İkizler, 23 Haziran-22 Temmuz arasında doğarsa Yengeç, 23 Temmuz-22 Ağustos arasında doğarsa Aslan, 23 Ağustos-22 Eylül arasında doğarsa Başak, 23 Eylül-22 Ekim arasında doğarsa Terazi, 23 Ekim-21 Kasım arasında doğarsa Akrep, 22 Kasım-21 Aralık arasında doğarsa Yay, 22 Aralık-21 Ocak arasında doğarsa Oğlak, 22 Ocak-19 Şubat arasında doğarsa Kova, 20 Şubat-20 Mart arasında doğarsa Balık burcu olur.

Koç bebeğinin özellikleri: Anne, babasını epeyce yorabilir. Ancak zekidir, muziptir, şeytan tüyü vardır. Fiziksel aktivitelere meraklıdır. Arkasından epeyce koşturabilir. Korkusuz, temkinsiz, sabırsız ve acelecidir.

Boğa bebeğinin özellikleri: Harekete geçirmek kolay değildir. Fiziksel aktivitelerde zorlanabilir ancak bir şeyi sevip karar kıldı mı asla vazgeçmez. Başladığı işi ve aktiviteyi sonuna dek götürmek ister. Oyunların başından almak, sevdiği, bağlandığı ortamdan koparmak oldukça zordur.

İkizler bebeğinin özellikleri: Oldukça akıllı, problem çözücü, konuşkan, kıpır kıpırdır. Her şeye meraklıdır. Kapıları dinleyebilir. Zira her şeyi öğrenmek ve bilmek ister. Dikkatini toplaması, odaklanması güç olabilir. Zira envai çeşit ilgi alanı olabilir.

Yengeç bebeğinin özellikleri: Annesine ve ailesine oldukça düşkün bir çocuktur. Adeta ailesinin gözünün içine bakar. Bulunduğu ortamın, evin huzursuzluğu, dağınıklığı onu üzer, her şeyin yolunda gitmesi konusunda oldukça kaygılıdır zira. Mutlu ve sakin bir yuva ister.

Aslan bebeğinin özellikleri: Annesine ve ailesine oldukça düşkün bir çocuktur. Adeta ailesinin gözünün içine bakar. Bulunduğu ortamın, evin huzursuzluğu, dağınıklığı onu üzer, her şeyin yolunda gitmesi konusunda oldukça kaygılıdır zira. Mutlu ve sakin bir yuva ister.

Başak bebeğinin özellikleri: Güzel, narin ve hassastır, hassasiyeti onu hastalıklara da meyilli yapabilir, beslenme sorunları olabilir. Anne babayı uğraştırabilir. Ancak son derece pratik zekalı, temiz, titiz bir çocuktur. Mantıklı yaklaştığınız takdirde kuralları ve düzeni severler.

Terazi bebeğinin özellikleri: Sosyal bir çocuktur. Daha çok küçük yaşta karşı cins ilişkileri ilgisini çeker, dolayısıyla nasıl göründüğü, nasıl giyindiği, saçları vb önemlidir. Her daim bakımlı ve güzel görünmek ister. Estetik yönleri güçlüdür, sanata meraklıdır.

Akrep bebeğinin özellikleri: Gizemlidir, sevimlidir, şeytan tüylüdür, algıları ve zekası düşündüğünüzün kat kat üzerinde olabilir. Her şeye karşı derin bir ilgisi ve merakı vardır. Her türlü gizemi çözmeye çalışan bir detektif gibidir. Zor oyunlardan, mücadele ve rekabetten hoşlanır. Yaşadıklarını ve kendisine yapılanları ömrü boyunca unutmaz.

Yay bebeğinin özellikleri: Gizemlidir, sevimlidir, şeytan tüylüdür, algıları ve zekası düşündüğünüzün kat kat üzerinde olabilir. Her şeye karşı derin bir ilgisi ve merakı vardır. Her türlü gizemi çözmeye çalışan bir detektif gibidir. Zor oyunlardan, mücadele ve rekabetten hoşlanır. Yaşadıklarını ve kendisine yapılanları ömrü boyunca unutmaz.

Oğlak bebeğinin özellikleri: Gizemlidir, sevimlidir, şeytan tüylüdür, algıları ve zekası düşündüğünüzün kat kat üzerinde olabilir. Her şeye karşı derin bir ilgisi ve merakı vardır. Her türlü gizemi çözmeye çalışan bir detektif gibidir. Zor oyunlardan, mücadele ve rekabetten hoşlanır. Yaşadıklarını ve kendisine yapılanları ömrü boyunca unutmaz.

Kova bebeğinin özellikleri: Her şeyden önce ilginç ve sıradışı bir çocuktur. Çok zekidir, evinizdeki küçük dahi olabilir, zira bilime, buluşlara, icatlara meraklıdır. Oyuncaklarını parçalara ayırıp, yeniden birleştirmek, bunu yaparken değişik, farklı şeyler denemek ister. Bilgiye, öğrenmeye her zaman açtır. Arkadaşlarıyla birlikte olmayı, paylaşmayı çok sever, sosyal bir çocuktur. Uçuk, kaçık şeyler deneyebilir, çılgın fikirleri olabilir.

Balık bebeğinin özellikleri: Her şeyden önce ilginç ve sıradışı bir çocuktur. Çok zekidir, evinizdeki küçük dahi olabilir, zira bilime, buluşlara, icatlara meraklıdır. Oyuncaklarını parçalara ayırıp, yeniden birleştirmek, bunu yaparken değişik, farklı şeyler denemek ister. Bilgiye, öğrenmeye her zaman açtır. Arkadaşlarıyla birlikte olmayı, paylaşmayı çok sever, sosyal bir çocuktur. Uçuk, kaçık şeyler deneyebilir, çılgın fikirleri olabilir.