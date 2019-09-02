Bebeği hayatını kaybetti Seren Serengil'den acı haber
Seren Serengil ve Yaşar İpek'in daha doğmamış olaylı bebeklerinden kötü haber geldi. Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın esnasında fenalaşıp hastaneye kaldırılan Serengil, bebeğini düşürdü.
Seren Serengil ve Yaşar İpek ayrılığında belki de en kötü haber geldi. Yaşar İpek'ten habersiz bir yöntemle hamile kalan Seren Serengil, kaldırıldığı hastanede kötü haberi aldı. Doktorların müşahede altında tuttuğu Seren Serengil, yaşadığı üzüntü sonucu bebeğini kaybetti.
Sosyal medya hesabından bebeğini kaybettiğini duyuran Serengil, "Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya. "İstenmediğim yerde kalmam" dedin gururlu kızım. İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı. Sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım. Hoşçakal" mesajını paylaştı.
Kendilerini boşanma aşamasına getiren hamile kalma yönteminin ardından skandal ses kayıtları ve görüntüleri ortaya çıkan Yaşar İpek, hangi yöntemle olursa olsun çocuğun kendi çocuğu olduğunu söylemiş ve bebeğin vesayetini Seren Serengil'e vermeyeceğini belirtmişti.
Hastaneye kaldırılmıştı: Yaşar İpek'in Serengil'e küfürler savurduğu olay ses kaydının ardından açıklama yapan İpek'in söylediklerini duyan Seren Serengil, yanıt vermek için sosyal medyadan açtığı canlı yayın esnasında fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.