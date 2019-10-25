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BDDK'dan yeni altın hamlesi! Altın alımında taksit sayısını 4'ten 8'e yükseltti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu altın alımında taksit sayısını 4'ten 8'e çıkararak yeni bir adım attı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu altın alacaklara yönelik taksit sayısı 4'ten 8'ya yükseltti.

BDDK'dan şu açıklama yapıldı:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı  maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

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