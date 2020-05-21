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BDDK'dan altın alımı için flaş karar

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre; yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak.

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BDDK gram altın hakkında açıklama yaptı. BDDK, "Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak." dedi.

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

100 gram ve üzerinde altın alana 1 gün valör uygulanacak
BDDK'dan yapılan açıklamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

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