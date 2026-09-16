BDDK karar verdi: Golden Global'de ortaklık hakları TMSF'ye verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin toplam yüzde 99,98’lik hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi.

BDDK’nın 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararına göre, Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında bankada Emir Kaya’ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’na ait yüzde 32 ve Recep Kaba’ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerle ilgili temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.

Karar, bankadaki hisselerin mülkiyetinin TMSF’ye devredildiği anlamına gelmiyor. Düzenleme söz konusu paylara bağlı temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasını kapsıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 4 Eylül’de Golden Global Yatırım Bankası ile Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama’yı İran bağlantılı yaptırımlar kapsamında SDN listesine aldı. bu listeye giren kişi, şirket ve kuruluşların ABD’deki mal varlıkları ve çıkarları bloke ediliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, bankanın İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına on milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırdığını ve İran’a uluslararası para transferinde kullanılabilecek bankacılık erişimi sağladığını ileri sürdü.

Golden Global Yatırım Bankası ise ABD’nin iddialarını reddederek, yaptırım kararında adı geçen kişi ve kuruluşların müşterisi olmadığını ve bu taraflarla işlem gerçekleştirmediğini açıkladı.