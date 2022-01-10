BBP lideri Mustafa Destici'den olay tasarruf açıklaması! '100 liralık et almıyorum, kuzu kestirip yiyorum'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gelen zamlar sonrası vatandaşa tasarruf önerisinde bulunurken, "Kasaba gidip 100 liraya et almıyorum. Köyüme gidip kuzu kestirip onu yiyorum" dedi. Bu sözler olay oldu...

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den gelen zamlar sonrası vatandaşa tepki çeken tasarruf önerileri geldi. Kasaba gidip 100 liradan et almadığını belirten Destici, "Köyüme gidiyorum, kuzu alıp kestiriyorum" dedi. Destici, CHP ve İYİ Parti’ye oy verenlerin zengin olduklarını iddia ederek, kendi seçmeninin ekonomik krizi daha çok hissettiğini söyledi.

TV100’de Pınar Işık Ardor’un programına konuk olan Mustafa Destici, Türkiye’deki son dönemde artan fahiş zamlarla ilgili aldığı tasarruf önlemlerini şöyle açıkladı:

Kasaptan 100 liraya et almıyorum köyde kuzu kestiriyorum

“Ben hayatın içinden geliyorum. Ben çiftçilik yapıyorum hala, kendi sabah içtiğim pekmezi kendim üretiyorum, kendi yediğim cevizimi, unumu kendim üretiyorum. Kendi yediğim etimi gidip kendi köyümde kestirip alıyorum. Sütümü oradan alıyorum. Tasarrufa dikkat ediyorum. Ben kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidip kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi buna dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir. Herkes bu imkanı bulamayabilir, bu ayrı mesele…”

Zenginler CHP ve İYİ Parti'ye oy veriyor, bize orta ve alt gelir grubu...

"Bu zamları ben de iliğine kadar hissediyorum" diyen Mustafa Destici, "BBP'ye oy verenler orta ve alt gelir grubu insanlar. Bu ülkede en zenginler CHP ve İYİ Parti’ye oy veriyor, yani en yüksek gelire sahip olanlar. Etiler, Nişantaşı, Beşiktaş’ta yüzde 80 alıyor CHP… İzmir’de Karşıyaka, Ankara’da Çankaya… Bütün zenginler, seküler hayat yaşayanlar CHP’ye oy veriyor ağırlıklı olarak ve şimdi İYİ Parti’ye oy veriyorlar. Bize oy verenler orta sınıf ve altı… Onun için benim seçmenim bunu (ekonomik kriz) hissediyor. Buna en vakıf olan siyasetçilerden biriyim. Çünkü hayatın içinden geliyorum.”