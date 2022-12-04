BBP lideri Mustafa Destici'den CHP'ye ABD'li danışman tepkisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirerek, "Elin İngilizinden elin Amerikalısından bugüne kadar bize ne fayda gelmiştir, ne fayda gelecektir." dedi.

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Destici, GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen BBP Şanlıurfa İl Kongresi'ndeki konuşmasına, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Partisine olan teveccühün her geçen gün arttığını ifade eden Destici, teşkilatlarının daha fazla çalışarak seçimlere hazırlık yapmasını istedi.

Küreselleşen dünyada bilgiye tek tuşla ulaşılabildiğini anlatan Destici, Türkiye'nin yetiştirdiği, ekonomi alanında çok değerli bilim insanlarının ve iktisatçılarının bulunduğunu belirtti.

Rifkin'in Almanya'daki görevi

ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştiren Destici, şunları kaydetti:

"Elin İngilizinden elin Amerikalısından bugüne kadar bize ne fayda gelmiştir, ne fayda gelecektir. Angela Merkel'in eski ekonomi danışmanıymış. Bir kere koskoca adamsın, koca bir partinin genel başkanısın bu kadar devlette görev yapmışsınız hiç mi tarihi okumuyorsunuz? Yakın tarihten bahsediyorum uzak tarihten bahsetmiyorum. Gerçi Sakarya Meydan Zaferi'nin nerede yapıldığını bilmeyen adam ne bilsin Birinci, İkinci Dünya Savaşı'nda ne olduğunu? Merkel'in ekonomi danışmanıymış nasıl burada PKK, HDP'nin kazandığı belediyelere bir eş başkan atıyorsa onu denetle diye, o adam da orada Almanya'yı denetlemek için bulunuyordu. Şimdi Kemal Bey onu alıp Türkiye'ye getiriyor. Allah korusun eğer bir iktidar yüzü görürse Amerika bizim ekonomimizi her şeyimizi kontrol edecek, kontrolle de kalmayacak bize yön ve istikamet tayin edecek. 100 milyar dolar bulmuş, Ali Babacan da buldu, devleti hazineyi 455 milyar dolar borçlandırdı. Biz Avrupa'dan Almanya'dan faizli borç istemiyoruz. Biz yatırım yapacağız, istihdamı artıracağız, üreteceğiz, ihraç edeceğiz, kendimiz kazanacağız."

Destici, Türkiye'nin ekonomisini yönetmek ve sorunlarını çözmek için yabancıya, dışarıdan gelecek desteğe ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde BBP Şanlıurfa İl Başkanı Sabri Cavcı, güven tazeledi.