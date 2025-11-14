BIST 10.629
BBC'den Trump'ın tazminat talebine yanıt

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili geçen yıl yayınlanan belgeselde, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür diledi, ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini duyurdu.

BBC Sözcüsü, Trump'ın hukuk ekibinin, BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma tehdidinde bulunduğu bir mektup gönderdiğinin gündeme gelmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Sözcü, kurumun avukatlarının, pazar günü alınan mektuba yanıt olarak Başkan Trump'ın hukuk ekibine bir mektup yazdıklarını belirtti.

BBC Sözcüsü, Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeseli hiçbir BBC platformunda yeniden yayınlamayı planlamadıklarını belirtti.

Sözcü, belgeselin düzenlenme şeklinden dolayı içtenlikle üzüntü duyduklarını, ancak iftira davası açılması için bir dayanak olduğu görüşüne kesinlikle katılmadıklarını bildirdi.

Ayrıca Sözcü, BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah'ın Beyaz Saray'a ayrı bir mektup gönderdiğini aktardı.

Sözcü, bu mektupta, Shah'ın, kendisi ve kurumunun programda yer alan 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının düzenlenmesinden dolayı üzgün olduklarını Trump'a açıkça belirttiğini kaydetti.

